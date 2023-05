Urne aperte in Grecia per 10 milioni di elettori

(Di domenica 21 maggio 2023)indove sono quasi 10glichiamati al voto per le elezioni parlamentari. Seggi aperti dalle 7 alle 19 locali. Favorito il premier uscente Kyriakos Mitsotakis alla ricerca di un secondo mandato. Secondo i sondaggi, infatti, il partito di centrodestra di Mitsotakis 'Nuova Democrazia' potrebbe ottenere circa il 35%, 6 punti percentuali in più rispetto al partito di sinistra Syriza dell'ex primo ministro Alexis Tsipras. Terza forza saranno invece i socialisti del Pasok. Una campagna elettorale fatta di accuse, promesse e duri attacchi e su cui hanno pesato il disastro ferroviario di Larissa, lo scandalo intercettazioni telefoniche e la polemica sui respingimenti dei migranti.

