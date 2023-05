Unita' su Kiev un monito | ma G7 non chiude a Pechino

l G7 brandisce la difesa e il sostegno dell'Ucraina contro l'aggressione della Russia fino a quando sara' necessario come monito alla Cina, dimostrando che l'Occidente e unito e compatto. A definire i ...Dopo giorni di rivendicazioni di avanzate ucraine, il capo dei Wagner sorprende tutti e annuncia che i suoi mercenari hanno preso "il pieno controllo" della città di Bakhmut , calando l'asso della ...A causa del protrarsi del conflitto tracon Mosca e della posizione esposta in cui si trova Varsavia, l'Italia rafforzerà la sua difesa antiaerea. leggi anche Perché la Polonia sta per diventare ...

L’unità su Kiev un monito anche a Pechino, ma il G7 non chiude alla Cina Il Sole 24 ORE

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...L'annuncio del ministero della Difesa russo. Ieri Prigozhin aveva già rivendicato in un video la presa della città. Putin si congratula ...