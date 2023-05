Una penna contro il terrorismo

Leggi su panorama

(Di domenica 21 maggio 2023) Un decennio (e oltre) di eversione, pallottole, bombe, stragi che hanno segnato il nostro Paese. E un grande giornalista, Giampaolo Pansa, che quelle storie le ha raccontate con stile inconfondibile su quotidiani e settimanali. Parole che oggi tornano in un libro, Piombo e sangue. Per non dimenticare. Un paio d’anni (1968 e 1969) che ne valgono una dozzina e un decennio (1970-1980) che, con buon anticipo sul calendario, abbassa il sipario sul Novecento per chiudere un’epoca e avviarne un’altra. La prosa nervosa - e tuttavia accattivante - di un grande giornalista come Giampaolo Pansa incornicia le cronache di quei tempi che, riproposte oggi, assumono la fisionomia della storia. La raccolta delle sue cronache comincia con la bomba di piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969). Quell’attentato segna un «prima» e un «dopo» - nemmeno parenti fra loro - con una separatezza definitiva, ...