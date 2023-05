Un uomo è stato ferito a colpi di pistola nella periferia di Milano

(Di domenica 21 maggio 2023) AGI - Undi 42 anni èda un colpo d'arma da fuoco poco prima dell'1 di notte a Dairago, comune dell'alto Milanese. All'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Legnano e dei sanitari era per terra, in un parcheggio di un bar di piazza Giuseppe Mazzini. Con lui, la compagna, 41enne, illesa. L', incensurato e residentezona, ètrasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale Legnano. Ha riportato una frattura al femore distale composta e non è in pericolo di vita. Sul posto i militari dell'Arma hanno trovato un bossolo calibro 9. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Legnano e del Nucleo Investigativo di

Ha attivato meccanismi di difesa per sbarazzarsi dell'. Il sistema è fragile: una crisi ... Il punto di non ritorno è giàsuperato. La velocità della distruzione cresce in modo esponenziale. ...L'errore fatale èquello di riconoscere al capitale personalità giuridica quando quella spettava alla natura intera: suolo, oceani, fiumi, laghi, animali e piante. L'non è padrone della ...La sicurezza nazionale può essere messa a rischio non solo per azioni intenzionali dell', come ... Questo significherebbe attribuirgli un'importanza vitale per lo, tale da autorizzare l'...

E' gravissimo un uomo caduto da un terrazzino d'albergo - Salute ... Agenzia ANSA

Andrea è di Concorezzo: insieme a lui altri due eroi della sicurezza hanno ottenuto un riconoscimento. Ecco le loro storie ...ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno arrestato un 35enne georgiano, gravemente indiziato del reato di furto aggravato con la tecnica della “falsa ruota bucata” in danno di un a ...