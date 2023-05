Un secolo di impero americano | da Panama alla Cina Dialogo con Giovanna Pancheri

(Di domenica 21 maggio 2023) La politica estera degli Stati Uniti ha definito la storia recente dell’Occidente, ddottrina Monroe fino all’atteggiamento (sorprendentemente allineato) di Trump e Biden nei confronti della. Di questi duecento anni di proiezione americana oltre i propri confini parlane “L’”, edito da Solferino, e con lei ho discusso di alcune delle strategie che condizionano ancora oggi gli equilibri globali. L’intervista è stata registrata negli Utopia Studios. Le presidenze negli Usa hanno una forza notevole e, volendo, si può fare una cronologia della politica estera in funzione dei presidenti in carica. Già dai tempi di Theodore Roosevelt si parlava di un modo diverso di gestire la politica estera, che andasse oltre il punto di vista militare. L’operato ...

... fu la chiave di volta dello scacchiere siciliano dalla caduta dell'romano fino al periodo ... La rupe, purtroppo, nella seconda metà del XX, venne adibita a cava di sabbia. Oggi la rocca ......di scherma storica Antonio Quintino Dedicata a un maestro di scherma genovese del XVII, la ... La Compagnia ricrea un gruppo di mercenari al soldo dell', simile a quelli che imperversavano ...... venerare il Dio Sole e fondare il potenteInca. Questa è Puno, piena di fascino e di storia ... ricostruita nel 1741, ancora rinnovata nel XVIIIe quasi distrutta da un fulmine nel 1914. ...

Il secolo turco: ecco perché l’impero di Erdogan non morirà mai TPI

Sire Boemondo, fra una spedizione e l’altra ci facciamo un piatto di pasta No, non è un errore come quello dei legionari romani che sfilano nei film mitologici con l’orologio al polso. E Boemondo è p ...Nanà ha 18 anni, di professione è attrice e prostituta. Elena Muti ha venticinque anni, di professione contessa e prostituta. Stiamo parlando di due celeberrimi personaggi femminili – l’una protagonis ...