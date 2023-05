Un posto al sole anticipazioni | novità piccanti in arrivo per Diego

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 21 maggio 2023) >Giordano è mancato per molto tempo dal set di UPAS e anche una volta tornato non ha affrontato momenti bellissimi. Problemi di salute, un’accusa di omicidio infondata e diversi fallimenti sia in amore che sul lavoro. Insomma, un vero disastro. Adesso che le cose a Caffè Vulcano vanno meglio e che per il ragazzo si L'articolo proviene da KontroKultura.