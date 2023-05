(Di domenica 21 maggio 2023) ROMA – Si chiama “coi” ildedicato ache sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 30. Autore e musicista,è un artista unico e la sua è una carriera eccezionale. Dal suo debutto, infatti, in soli quattro anni, ha già conquistato 59 dischi di platino e 19 dischi d’oro ed è il più giovane artista italiano ad aver intrapreso un tour negli stadi, radunando più di 600 mila spettatori. ‘coi’ è un viaggio lungo 15 stadi nella vita di, il cantautore dei record, e per la prima volta offre un inedito punto di vista sulla sua vita da sempre estranea alla narrazione ...

Mesi e mesi di sofferenza, poi il lento rientro, la crescitapunto di vista atletico e poi ancora le lacrime. Paul Pogba , dopo l'infortunio, vuol mettere alle spalle questa stagione disgraziata con la Juventus e ha voluto mandare un messaggio a ...... quella contraddistintanumero 50: '' L'inizio di stagione è stato molto positivo. La macchina ... ad un giro la Ferrari 6h di Spa: Toyota fa doppietta, Ferrari terza all'giro UNA NUOVA ...Secondo quanto riportatoquotidiano locale La Nazione il 20enne, abituale frequentatore della ... accusandolo di furto e indicandolo col dito mentre quest'si dava alla fuga. Le richieste di ...

Ultimo: dal 30 maggio il docufilm Vivo coi sogni appesi Musicalnews.com

La performance di Sean Penn nel video "Use Me" ha lasciato Diplo a bocca aperta.Il mese scorso, il produttore musicale ha pubblicato la clip della sua collaborazione con Dove Cameron e il cantante di ...Fino al 28 maggio, la boutique Tudor Hausmann & Co. espone in vetrina l’ambitissimo Trofeo Senza Fine. Da quest’anno Tudor è Official Timekeeper del Giro d’Italia: con Hausmann & Co. la maison di orol ...