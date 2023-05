Ultime Notizie Roma del 21-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023)dailynews radiogiornale una buona serata Un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale il maltempo con 48 ore di tregua lagna Dov’è l’alluvione ha causato 14 vittime oltre 26 mila sfollati Ma domani sarà ancora allerta rossa per le gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e rimane alto il rischio la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha lasciato con un giorno di anticipo il G7 di Hiroshima ed è in visita nelle zone colpite per le quali saranno approvate delle misure nel consiglio dei ministri di martedì Papa Francesco rinnovo di cuore e vicinanza alla popolazione dell’Emiliagna colpita in questi giorni dalle inondazioni sono state aperte due inchieste sull’elicottero precipitato ieri mattina bella Ricetto di Lugo nel Ravennate tra un campo allagato e non è ricoperta di fango una ...