Ultime Notizie Roma del 21-05-2023 ore 10 | 10

(Di domenica 21 maggio 2023)dailynews radiogiornale per una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Elsa 9 persone sono morte A causa della calca di tifosi che stavano cercando di entrare allo stadio Monumentale di cuscatlan città ha una quarantina di chilometri dalla capitale San Salvador per assistere una partita di campionato a darne conto la pulizia con un post su Twitter nel quale viene spiegato che almeno altre due persone sono rimaste ferite sono stati trasportati in ospedale in stato critico Giorgia Meloni non ha dubbi risorse per far fronte alluvione in emilia-gna si troveranno il premier lo ha chiarito nel corso della conferenza stampa del G7 tenutosi a Hiroshima sottolineando di aver ricevuto grande disponibilità da biden dall’Unione Europea non Grazie ma ruolo dell’Italia detto meloni ha quindi annunciato che il prossimo G7 in ...