Ultime Notizie Roma del 21-05-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e nel tempo concede una tregua in emilia-gna gli sfollati sono oltre 36mila da mercoledì non sono esclusi altri rovesci Ma è una tendenza tutta da confermare spiega il climatologo oggi il premier meloni visita le zone alluvionate martedì il consiglio dei ministri provvedimenti per le zone colpite le risorse si trovano ha annunciato 9 Salvatore mi sono rimasti uccisi in una carta di tifosi allo stadio costa tram di San Salvador per assistere una partita del torneo di calcio locale tra l’allianz Alfa lo annuncia la polizia Civile Nazionale il numero dei morti dopo la carica lo stadio questo tranne salita 9 ha dichiarato la polizia su Twitter aggiornando il primo bilancio di tre persone decedute in core ora terza e ultima giornata di lavoro del G7 ...