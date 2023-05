Ultime Notizie – “Parziale frattura alla caviglia ma a Gran Premio d’Italia ci sarò”

Leggi su informazioneriservata.eu

"Quando sono tornato da Le Mans, continuavo a sentire doloredestra. Ho deciso di sottopormi ad un ulteriore controllo medico presso il centro medico di Misano, che ha riscontrato unaossea dell'astragalo. Questo non impedirà la mia partecipazione al prossimo". Sono le parole di Pecco Bagnaia sul suo profilo Twitter. Il campione della Ducati MotoGp ha subito unadestra, ma l'infortunio non gli impedirà di correre al Gpal Mugello il prossimo 11 giugno.