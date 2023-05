Ultime Notizie – Nuggets-Lakers 3-0 | Denver vince a Los Angeles

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 21 maggio 2023) Ivincono 119-108 sul campo dei Losin gara 3 della finale della Western Conference e conducono 3-0 nella serie al meglio delle 7 partite. Isono ad una vittoria dalle finali Nba 2023.conquista il prezioso successo in trasferta grazie ai 37 punti di Jamal Murray e ai 24 di Nikola Jokic. Kentavious Caldwell-Pope contribuisce con 17 punti, Bruce Brown ne aggiunge 15.ancora ko nonostante i 28 punti di Anthony Davis e i 23 a testa di LeBron James e Austin Reeves.