Ultime Notizie – “Governo c’è | il nostro lavoro è garantire risposte immediate”

(Di domenica 21 maggio 2023) “È stata una tragedia, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti“. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva in Emilia Romagna – dal G7 in Giappone – per un sopralluogo nelle aree colpite devastate dall’alluvione. “Il. C’è un Consiglio di ministri convocato per martedì, c’è tutta la giornata di dlunedì per ottimizzare i provvedimenti”. Atterrata all’aeroporto di Rimini pochi minuti prima delle 12, evitando fotografi e giornalisti in attesa al Ridolfi di Forlì, Meloni è stata accolta dal viceministro Galeazzo Bignami per fare la sua prima visita in una grande azienda agricola devastata dall’alluvione. Da lì un giro per le frazioni del ravennate, tra i cittadini e i tantissimi volontari ancora impegnati a spalare il fango reso ancora più ...