Ultime Notizie – gol azzurri di Anguissa | Di Lorenzo e Gaetano

(Di domenica 21 maggio 2023) Il Napoli batte 3-1 l’Inter nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2022-2023. La vittoria consente agli, già campioni d’Italia, di salire a 86 punti. I nerrimangono a quota 66. I padroni di casa, allo stadio Maradona, controllano il gioco nel primo tempo creando la migliore occasione al 12? con: liberato da Zielinski, il centrocampista incrocia la conclusione senza trovare la porta. L’Inter, reduce dalla qualificazione alla finale di Champions League dopo l’euroderby con il Milan, non è intenzionata a forzare il ritmo. La missione dei nersi complica nel finale della prima frazione. Gagliardini rimedia il secondo cartellino giallo al 41? e viene espulso: Inter in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Il Napoli pianta le tende nella metà campo avversaria nella ...