Ultime Notizie – Giro d’Italia 2023 | McNulty vince 15esima tappa

(Di domenica 21 maggio 2023) Lo statunitense Brandonladel, la Seregno-Bergamo di 195 km. Bruno Armirail rimane maglia rosa. Finale folgorante nella frazione: la volata dei tre in fuga premiadel team Emirates con una tecnica presa direttamente dalla pista, a ruota su Marco Frigo del team Israel Premier Tech scattato con qualche anticipo e finito terzo. Secondo Ben Healy della Ef Education. Generoso il tentativo dell’italiano, negli ultimi metri staccato dagli altri due e rientrato di forza proprio in vista del traguardo. Armirail ancora leader della classifica generale. Il gruppo con il francese della Groupama ha tagliato il traguardo abbastanza compatto, dopo aver rallentato sul finale per risparmiare le forze e ...

Fiammata dei prezzi di alberghi e hotel che segnano un +18% sul 2022. Ed è record a Firenze con un rialzo del 43,2%. L'allarme arriva da Assoutenti secondo cui 'città d'arte e località balneari si ...Si chiamava Augusto Pedana e aveva 38 anni l'imprenditore morto in uno scontro frontale con una Porsche Cayenne che viaggiava in direzione opposta su viale Carlo III , il vialone che unisce Marcianise ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiMalore sopra Sella Nevea: soccorso un escursionista ...

Ucraina ultime notizie. L’annuncio di Mosca: «Abbiamo preso Bakhmut». Zelensky: «A oggi la città non ... Il Sole 24 ORE

Termina con un pareggio la sfida per l'ottavo posto tra Fiorentina e Torino: Sanabria risponde al gol vantaggio segnato da Jovic. Granata e viola sono appaiate ora a 50 punti in classifica insieme al ...Auguri di un pronto ristabilimento per poter calcare per l’ultima volta i campi nel 2024 gli sono venuti anche da Wimbledone, Us Open e Atp. Lo scorso 23 dicembre Rafa aveva detto: “voglio fare il ...