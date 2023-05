Ultime Notizie – G7 | leader | Avanti con sostegno all' Ucraina

(Di domenica 21 maggio 2023) (Adnkronos) – E’ terminato il G7, con la fine dell’ultima sessione di lavoro dedicata alla pace e la stabilità e una breve cerimonia che ha ufficialmente messo fine al vertice. A entrambe le sessioni di lavoro tenutesi oggi – la prima dedicata al conflitto in– ha preso parte il presidente Volodymyr Zelensky. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida, ‘padrone di casa del vertice’, ha espresso “il suo sincero rispetto per il coraggio e la conservazione del popolo ucraino che ha resistito all’aggressione della Russia contro l’e ha superato il rigido inverno”. Kishida ha anche affermato che il G7 accoglie con favore e sostiene il presidente Zelensky, che continua a impegnarsi sinceramente per una pace giusta e duratura. Inoltre, idel G7 hanno convenuto che “continueranno il loro fermo impegno a fornire ...

Anche il ministero della Difesa russo, dopo la Wagner, ha annunciato la 'liberazione' della città di Bakhmut. Lo stesso presidente Vladimir Putin si è congratulato con le squadre d'assalto, ma da Kiev ...'Come risultato delle operazioni offensive dei gruppi d'assalto Wagner, con il supporto dell'artiglieria e dell'aviazione, la liberazione della città di Bakhmut è stata completata', ha affermato Mosca.Ne parla l'edizione oggi in edicola del quotidiano nazionale: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, Ministero Difesa russo annuncia liberazione Bakhmut. Kiev nega Sky Tg24

I leader ribadiscono il sostegno a Kiev davanti a Zelensky. Il leader ucraino ringrazia "partner e alleati per il loro supporto" (ANSA) ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di domenica 21 maggio 2023 sulla guerra in Ucraina, giunta oggi al suo 452esimo giorno ...