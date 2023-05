Ultime Notizie – Europei ginnastica ritmica 2023 | Raffaeli oro nella palla e nelle clavette

(Di domenica 21 maggio 2023) Sofiaha conquistato la medaglia d’oro allae alleaglidi, in programma a Baku, in Azerbaijan. Dopo uno storico argento nell’all around, la 19enne azzurra si è ripetuta, salendo sul gradino più alto della rassegna continentale con il punteggio di 33.650, precedendo la bulgara Stiliana Nikolova, argento con 33.350, e l’azera Zohra Aghamirova, bronzo con 32.850. Bisper l’azzurra, con punteggio di 33.000, seconda Boryana Kaleyn con 32.450, terza Ekaterina Vedeneeva con 31.700. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Nella giornata di lunedì 21 in Piemonte si prevedono leprecipitazioni, sempre in provincia di Torino e Cuneo, in attesa di un deciso miglioramento nel corso del pomeriggio. Bel sole e clima ...EMPOLI - JUVENTUS, STATISTICHE E PRECEDENTI L'Empoli ha vinto solo una delle19 sfide in ...

Alluvione Emilia Romagna, 48 ore tregua dalle piogge. Meloni atterrata a Rimini. LIVE Sky Tg24

Le ultime indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra vedono il Tottenham voler ricominciare un nuovo progetto sportivo, dopo l’esonero di Antonio Conte e l’addio del d.s. Fabio Paratici, inibito anche ...Prosegue la 37ª giornata di Premier League e si parte alle 14.30 con un match decisivo per la corsa salvezza. Il West Ham – di scena contro il Leeds – ha il match point per il mantenimento della ...