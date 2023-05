Ultime Notizie – Blitz ambientalisti a Roma | carbone vegetale nella Fontana di Trevi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 21 maggio 2023) Nuovodegli. Alle 11.30 quattro persone legate alla campagna Non paghiamo il fossile, promossa da Ultima Generazione, hanno versatodiluito in acquadiper chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili, "causa – viene sottolineato in una nota degli attivisti – della crisi climatica che in questi giorni ha investito l'Emiliagna e le Marche, devastandone il territorio, mietendo 14 vite, costringendo 10.000 persone ad abbandonare le proprie case e lasciando senza luce altre 28.000". Immediato l'intervento delle Forze dell'ordine, che alle 11.45 hanno portato via gli attivisti.