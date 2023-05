Ultime Notizie – Atp Roma | Medvedev vince gli Internazionali d’Italia 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 21 maggio 2023) E’ il russo Daniilil nuovo ‘Re’ di. Il numero tre del mondo ha vinto gliBnlbattendo in finale il danese Holger Rune, numero 7 del torneo capitolino, in due set con il punteggio di 7-5, 7-5.si è imposto grazie ad una maggiore percentuale di prime palle e a meno errori gratuiti chiudendo la sfida sulla terra rossa del Foro Italico, dopo il rinvio per la pioggia, in un’ora e 41 minuti. Perè il primo trionfo a. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione