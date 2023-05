Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | Meloni rientra in anticipo dal G7 Disgelo con Macron

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 21 maggio 2023) (dall’inviata Ileana Sciarra) – Le foto in cui mostra ai leader del G7 gli scatti dell’indiventa presto virale in Rete. E altrettanto virale, se non di più, è la solidarietà che Giorgiaincassa dai Grandi riuniti a Hiroshima per un summit dal forte valore simbolico. Il premier anticipa il rientro in Italia, ‘perde’ l’ultima giornata del vertice per essere lì dove la furia delle piogge e del vento ha messo in ginocchio un’intera popolazione, con il drammatico bilancio di 14 vittime e 36mila sfollati. “Ho deciso di tornare in Italia“, “la mia coscienza me lo impone“, dice in una conferenza stampa convocata quando a Hiroshima è ormai passata la mezzanotte, prima di salire sul volo di Stato che la porterà lì, dove ora sente di dover essere, in...