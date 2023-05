Udinese-Lazio | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di domenica 21 maggio 2023) Ile isudi, match valido per la trentaseiesima giornata di. Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 21 maggio alla Dacia Arena per questo scontro che mette di fronte i bianconeri e i biancocelesti. Nessun obiettivo in particolare per i friulani, mentre i biancocelesti cercano ancora la qualificazione alla prossima Champions. Chi avrà la meglio?sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel. SportFace.

, rifinitura antiancora senza Marcos Antonio: Vecino dal 1', Marusic migliora Un'astinenza insolita per un cecchino del genere e da interrompere al più presto ora che ha ritrovato il ...Nel giorno del match esterno contro l', proprio come la Juventus, ladi Maurizio Sarri potrebbe toccare quota 20 clean sheet stagionali in campionato, un traguardo che poche squadre ...Il posticipo sarà. Lunedì 22 maggio scenderanno in campo le squadre che giocheranno in Europa League: la Roma ospita la Salernitana all'Olimpico con fischio d'inizio alle 18.30 ...

UDINE - La domenica della 36ª giornata si chiude alla Dacia Arena di Udine dove l'Udinese affronta la Lazio con quest'ultima chiamata a vincere dopo il periodo complicato e, soprattutto, dopo il ...Non si decide tutto oggi, ma quasi. La sfida di questa sera contro l'Udinese può rappresentare per la Lazio l'occasione di portarsi a meno di un passo dal traguardo Champions ...