Udinese-Lazio oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di domenica 21 maggio 2023) Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra, valevole per la 36esima giornata della. Chiamati a vincere i biancocelesti se vogliono blindare il quarto posto e tenere a debita distanza Milan, Atalanta e Roma. Non sarà però una passeggiata alla Dacia Arena contro unche vuole riscattare la sconfitta di Firenze e provare a chiudere nella parte sinistra della classifica. La sfida è in programma, domenica 21 maggio alle 20:45.sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace.

Sottil ritrova Udogie dal primo minuto, Nestorosvki rimane favorito su Beto. A centrocampo maglia da titolare per Samardzic. Nelladubbio in difesa per Sarri: Marusic è in vantaggio su Lazzari. Assenti Pellegrini, Marcos Antonio e ...Chiude laalla ricerca di punti Champions in casa dell', priva di particolari motivazioni di classifica. Pronostici altre partite Negli altri principali campionati europei vittorie in ..., rifinitura antiancora senza Marcos Antonio: Vecino dal 1', Marusic migliora Un'astinenza insolita per un cecchino del genere e da interrompere al più presto ora che ha ritrovato il ...

Udinese Lazio: lui scalpita, ma Sarri lo esclude di nuovo. La scelta di formazione Lazio News 24

La Lazio vuol tornare a correre, l'Udinese vuole impedirglielo per dare una gioia ai propri tifosi. Questa sera, allo stadio Friuli (fischio d'inizio ore 20.45), va in scena un match molto delicato pe ...I biancocelesti chiamati a rispondere al successo del Milan per difendere il 4° posto a casa dei friulani dove Sottil festeggia il rinnovo di contratto ...