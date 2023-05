Udinese-Lazio | le formazioni ufficiali

(Di domenica 21 maggio 2023) La domenica della trentaseiesima giornata di Serie A si conclude con l’incontro tra l’e la. L’in queste ultime tre giornate vuole ottenere risultati positivi per piazzarsi in una buona posizione di classifica. Lacerca punti per qualificarsi alla prossima Champions League. La partita d’andata tra le due squadre finì con il risultato di 0-0. Ecco di seguito ledi. L’di Andrea Sottil arriva dalla sconfitta contro la Fiorentina per 2-0. I friulani si trovano al dodicesimo posto in classifica con 46 punti frutto di undici vittorie, tredici pareggi e undici sconfitte. L’vuole ottenere un risultato positivo davanti al suo pubblico e riscattare la ...

Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...Commenta per primo Pierpaolo Marino , responsabile dell'area tecnica dell', ha parlato a Dazn prima della sfida con la: ' Beto al Napoli Io l'offertona non l'ho vista, ma lui ha una clausola quindi non c'è da fare discussione. E' un giocatore importantissimo, ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 36ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Pairetto. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...

Diretta Udinese - Lazio (0-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

La Lazio di Sarri scenderà in campo ad Udine per provare a tornare al terzo posto e scavalcare l'Inter dopo la sconfitta contro il Napoli ...L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Lazio (5 pareggi, 10 sconfitte) e in particolare ha pareggiato tutte le tre più recenti: queste due formazioni non hanno mai ...