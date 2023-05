Udinese-Lazio | Immobile | “Mancano due punti al nostro sogno | arrivare in Champions”

(Di domenica 21 maggio 2023) “Stiamo facendo una bella cavalcata verso ladueed è il. Ci credevamo dall’inizio con il mister, abbiamo lavorato bene e siamo migliorati. Oggi serviva questa partita, su un campo difficile: vincere così è bello”. Lo ha detto l’attaccante dellaCirodopo la vittoria contro l’. “A inizio partita ho detto ai miei compagni di tirare fuori tutto perché era da dentro o fuori. Mi hanno ascoltato, abbiamo fatto la gara perfetta, c’era il rischio che una sconfitta lasciasse rimpianti. Ho visto tutti gasati, anche quelli in panchina meritavano l’abbraccio. Il calcio di rigore? Ho parlato anche con l’arbitro, in qualsiasi caso quello è rigore. Pairetto ha detto anche che non ho neanche accentuato la ...

Alla Dacia Arena va in scena Udinese-Lazio coi biancocelesti a quota 65 quarti in classifica spediti verso la qualificazione alla prossima Champions, ma servono i 3 punti per avvicinare la matematica qualificazione. Sarri schiera ... 22.43 Posticipo Serie A, Udinese-Lazio 0 - 1 Colpo Champions della Lazio che passa 1 - 0 in casa dell'Udinese e 'blinda' la qualificazione in Europa. Primo tempo 'bloccato' con poche emozioni. Chance per Immobile, colpo di ...

La Lazio vince con il risultato di 1-0 con l’Udinese e sale a a 68 punti a +2 dai nerazzurri ora al quarto posto. Un rigore molto dubbio concesso a Ciro Immobile ha… Leggi ...La Lazio torna alla vittoria e blinda virtualmente la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Alla Dacia Arena di Udine i biancocelesti di Maurizio Sarri si impongono per 1 a 0 ...