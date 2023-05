Udinese-Lazio domenica 21 maggio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Commenta per primo(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; ... Sottil(4 - 3 - 3) : Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; ...... inoltre, l'attaccante dellaha già segnato 10 gol nel massimo campionato contro l', solo Luis Muriel (12) ne conta di più contro i friulani tra i giocatori attualmente nella ...UDINE - Laalla ricerca degli ultimi punti per la Champions League. Ne mancano 5 allaper avere la matematica certezza di centrare il traguardo considerando il risultato di ieri ...l'...

Di scena alla Dacia Arena per le 36esima giornata, Udinese e Lazio, sfida con vista sull’Europa. I friulani perdono Becao per squalifica ma recuperano Beto per rinvigorire un attacco divenuto sterile.Al 94' il neo entrato Gaetano chiude i conti. Il Napoli, già Campione d’Italia, sale a 86 punti; i nerazzurri, invece, resta al terzo posto (in attesa di Udinese-Lazio) con 66 punti.