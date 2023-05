Udinese-Lazio 0-1 | Sarri | “Pensiamo a fare due punti per andare in Champions”

Commenta per primo Il capitano dellaCiro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la pesantissima vittoria sul campo dell': 'La qualificazione in Champions è il nostro sogno, ci credevamo fin dall'inizio di questi due ...IL TABELLINO0 - 1 Marcatori: 61′ rig. Immobile (L) Ammoniti: 22′ Felipe Anderson (L), Udogie (U), Pereyra (U), Bijol (U)(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Perez, Bijol, ...Commenta per primo Il dirigente dell'Pierpaolo Marino alza la voce al termine di0 - 1, gara decisa da un rigore concesso ai biancocelesti intorno all'ora di gioco: 'Siamo inferociti perché una partita in bilico è stata risolta da un calcio di rigore; siamo al ...

Lo ha detto il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino sul penalty assegnato alla Lazio e segnato da Immobile per la vittoria. "La partita non ci è piaciuta da un punto di vista ...Scatto decisivo verso la Champions della Lazio che vince in maniera autoritaria a Udine nonostante il minimo scarto (1-0). (ANSA) ...