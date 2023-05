Udinese-Lazio 0-1 | Sarri | “Al futuro ci penso poco”

(Di domenica 21 maggio 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato al termine della vittoria per uno a zero contro l’di Sottil. Alla Dacia Arena i biancocelesti ottengono tre punti fondamentali che possono valere la Champions League, in caso di penalità per la Juventus (si parla di dodici punti) sarebbe aritmetica la qualificazione al massimo torneo europeo. A sbloccare la gara un rigore molto dubbio, il contatto tra Masina e Immobile è troppo leggero per concedere un penalty. I friulani nonostante le difficoltà hanno sfiorato il pareggio in qualche occasione. Da bocciare la performance di Pairetto.: “Mancano due punti alla Champions” Il tecnico toscano ha parlato della vittoria fondamentale dei suoi ragazzi a Udine: “Stavamo facendo già bene nel primo tempo, ...

Laè sempre più vicina alla prossima Champions League grazie al successo in casa dell'. Vittoria per 1 - 0 grazie a un rigore di Ciro Immobile . Un penalty che non è piaciuto alla squadra ...I biancocelesti mantengono il terzo posto Lavince 1 - 0 sul campo dell'nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2022 - 2023. I biancocelesti si impongono alla Dacia Arena con il gol che Immobile realizza trasformando ...Lo ha detto il responsabile dell'area tecnica dell'Pierpaolo Marino sul penalty assegnato allae segnato da Immobile per la vittoria. "La partita non ci è piaciuta da un punto di vista ...

Nel postgara di Udinese-Lazio, grandi polemiche legate alla concessione del calcio di rigore in favore di biancocelesti. Il direttore sportivo dell'Udinese, Marino, ha dichiarato in fatti ai microfoni ...Al termine della gara della Dacia Arena tra Udinese e Lazio ha il tecnico dei friulani Andrea Sottil ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Rinnovo e partita Non avete mai tirato ...