Udinese - Lazio 0 - 1 rivivi la diretta | Immobile gol | Sarri vede la Champions

I biancocelesti mantengono il terzo posto Lavince 1 - 0 sul campo dell'nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2022 - 2023. I biancocelesti si impongono alla Dacia Arena con il gol che Immobile realizza trasformando ...Lo ha detto il responsabile dell'area tecnica dell'Pierpaolo Marino sul penalty assegnato allae segnato da Immobile per la vittoria. "La partita non ci è piaciuta da un punto di vista ...UDINE - Vince lacon il capitano, l'uomo simbolo, il bomber.battuta 1 - 0 con il rigore perfetto di Ciro Immobile. Primo tempo un po' sofferto, nella ripresa invece tante le occasioni per i ragazzi di ...

Immobile lancia la Lazio: 1-0 a Udine e qualificazione Champions in tasca La Gazzetta dello Sport

La Lazio vince per 1-0 sul manto della Dacia Arena contro l'Udinese con un super gol dagli undici metri di Immobile. Il risultato garantisce ai biancocelesti i avvicinarsi sempre più al sogno ...Il centrocampisto della Lazio Matias Vecino ha parlato al termine della partita di Udine a Lazio Style Radio. Il mediano bianoceleste ha analizzato il match e si è proiettato sugli ...