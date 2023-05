Udinese-Lazio 0-1 | i top&flop | Luis Alberto illumina | Silvestri si esalta Pasticcio Masina | Felipe Anderson spento

(Di domenica 21 maggio 2023) Con un gol di Ciro Immobile su rigore, laconquista tre punti fondamentali nella corsa ad un piazzamento Champions League. A farne le spese l’, battuta 1-0 sul proprio campo. MIGLIORI Il successo, però, avrebbe potuto essere più ampio, ma ancora una volta Marcoè risultato decisivo nel tenere in partita i suoi. Il portiere bianconero ha sfoderato un’altra prestazione maiuscola e solo un tiro dagli 11 metri è riuscito a trafiggerlo. Nelle fila laziali adre la scena è stato, ispirato come nelle serate migliori, a cui è però mancato il sigillo del gol per coronare una prestazione comunque sopra le righe. I movimenti e le giocate del 10 biancoceleste sono risultati illeggibili per ampi tratti del match da parte della difesa di casa. PEGGIORI Tra ...

... l'attaccante della, ha parlato dopo la vittoria dei biancocelesti in casa dell': le dichiarazioni Dopo la vittoria sull', ai microfoni di Dazn ha parlato l'attaccante della...UDINE - Pierpaolo Marino non ci sta dopo la sconfitta subita contro lacon il rigore di Immobile. Il direttore tecnico dei friulani, a Dazn, parla a ruota libera e racconta quello accaduto alla Dacia Arena: "Siamo arrabbiati, inferociti. Una gara che era in bilico, ...Lo ha detto il responsabile dell'area tecnica dell'Pierpaolo Marino sul penalty assegnato allae segnato da Immobile per la vittoria. "La partita non ci è piaciuta da un punto di vista ...

Prima di scendere in campo in Udinese-Lazio, il difensore Adam Masina a proposito del match ha detto a Dazn: “Bisogna replicare le prestazioni offerte contro le altre big in campionato . Oggi… Leggi ...Cosi' Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, commenta a Dazn la sconfitta contro la Lazio in campionato. "Io non faccio mai polemiche con gli arbitri ma quella era una simulazione di Immobile, l'ho ...