Udinese-Lazio 0-1 | gol di Immobile su rigore

(Di domenica 21 maggio 2023) (Adnkronos) – Lavince 1-0 sul campo dell’nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2022-2023. I biancocelesti si impongono alla Dacia Arena con il gol cherealizza trasformando unal 61?. I capitolini salgono a 68 punti mantenendo il terzo posto davanti a Inter (66 punti) e Milan (64). L’, che non ha più nulla da chiedere al campionato, rimane a 46 punti. L'articolo proviene da Italia Sera.

... l'attaccante della, ha parlato dopo la vittoria dei biancocelesti in casa dell': le dichiarazioni Dopo la vittoria sull', ai microfoni di Dazn ha parlato l'attaccante della...UDINE - Pierpaolo Marino non ci sta dopo la sconfitta subita contro lacon il rigore di Immobile. Il direttore tecnico dei friulani, a Dazn, parla a ruota libera e racconta quello accaduto alla Dacia Arena: "Siamo arrabbiati, inferociti. Una gara che era in bilico, ...Lo ha detto il responsabile dell'area tecnica dell'Pierpaolo Marino sul penalty assegnato allae segnato da Immobile per la vittoria. "La partita non ci è piaciuta da un punto di vista ...

Immobile lancia la Lazio: 1-0 a Udine e qualificazione Champions in tasca La Gazzetta dello Sport

Prima di scendere in campo in Udinese-Lazio, il difensore Adam Masina a proposito del match ha detto a Dazn: “Bisogna replicare le prestazioni offerte contro le altre big in campionato . Oggi… Leggi ...Cosi' Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, commenta a Dazn la sconfitta contro la Lazio in campionato. "Io non faccio mai polemiche con gli arbitri ma quella era una simulazione di Immobile, l'ho ...