Ucraina | Russia | “Abbiamo preso completamente Bakhmut”

(Di domenica 21 maggio 2023) L'annuncio del ministero della Difesa russo. Ieri Prigozhin aveva già rivendicato in un video la presa della città Il ministero della Difesa russo ha annunciato di averconquistato. “Come risultato delle azioni offensive dei distaccamenti d’assalto Wagner, con il supporto dell’artiglieria e dell’aviazione del Gruppo di forze meridionale, la liberazione della città di Artemovsk è stata completata”, si legge nella nota diffusa dalla Difesa russa, che usa il nome dato alla città nel 1924 dai sovietici. Con questa dichiarazione il governo russo conferma il capo di Wagner, Yevgeny Prigozhin, che aveva già rivendicato in un video diffuso ieri la presa della città. “l’intera città”, ha detto Prigozhin che ieri sera ha ricevuto le congratulazioni di Vladimir ...

Con il protrarsi della guerra tra, Kiev è sempre più precisa ed esigente nel richiedere supporto militare ai paesi Occidentali, ma spesso ragioni politiche, pragmatiche o ...Dall'inizio di questo mese laha ripreso a lanciare frequenti attacchi missilistici a lungo raggio in profondità in: è probabile che questi attacchi mirino soprattutto ad indebolire le difese aeree di Kiev. Lo ......da sapere Ecco il bunker di Putin sul Mar Nero Chi sta vincendo la guerra L'anniversario della guerra - La timeline Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto...

Bombardamenti su regione di Zaporizhia. Mosca: "Presa Bakhmut". Isw: "Nessun significato strategico" - Aggiornamento del 21 Maggio delle ore 10:21 - Aggiornamento del 21 Maggio delle ore 10:21 RaiNews

I russi dichiarano di averla presa, Zelensky è stato laconico parlando con Biden. Ma, poi, il portavoce dello stesso presidente ucraino sulla caduta di Bakhmut dice: "Quanto alle risposte del ...e per costruire la capacità di difesa a lungo termine dell’Ucraina per difendersi e scoraggiare l’aggressione da parte della Russia».