Ucraina | Papa Francesco affida a cardinale Zuppi missione di pace

(Di domenica 21 maggio 2023) caption id="attachment 328183" align="alignleft" width="300" Card. Matteo/caption"Posso confermare chehato alMatteo, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l'incarico di condurre una, in accordo con la Segreteria di Stato, che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in, nella speranza, mai dimessa dal Santo Padre, che questo possa avviare percorsi di".Lo ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "I tempi di tale- ha proseguito - e le sue modalità, sono attualmente allo studio."

Sarà il cardinale Matteo Zuppi l'incaricato di Papa Francesco nella missione di pace per cercare di mettere fine alle ostilità in Ucraina.

Già nel 1992 l'Arcivescovo di Bologna condusse con successo il processo di pacificazione che portò alla fine della guerra civile in Mozambico