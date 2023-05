Ucraina | Lula condanna la violazione dell' integrità territoriale

"Condanniamo la violazione dell'integrità territoriale dell'": lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacioda Silva, oggi al G7 di Hiroshima, in un discorso letto alla sessione dei lavori intitolata 'Verso un mondo pacifico, stabile e ......controversie e la violazione dell'integrità territoriale dell', ma è necessario lavorare per fermare quanto prima i combattimenti. Lo ha dichiarato il presidente del Brasile, Luiz Inacio...... il primo ministro dell'India Narendra Modi, il presidente del Brasileda Silva , i capi di ... L'ha proposto al mondo la sua formula di pace. Finchè gli invasori russi rimarranno sulla ...

Ma nell'agenda di Lula non c'è posto per l'Ucraina ilGiornale.it

"Condanniamo la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina": lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, oggi al G7 di Hiroshima, in un discorso letto alla sessione dei l ...Soprattutto l'opportunità di parlare con i leader dei grandi paesi in via di sviluppo, che finora non si sono schierati sulle sanzioni alla Russia ...