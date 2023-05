Ucraina | Cina e sguardo sul Sud globale | ecco com’è andato il G7 di Hiroshima

(Di domenica 21 maggio 2023) Sulle rovine di, “benedetta” da Fumio Kishida, si è conclusa l’edizione giapponese del summit G7. Un modo potente per ricordare “la devastante realtà della guerra nucleare”: così chiosa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che dal vertice porta a casa il ribadito impegno degli altri sei colleghi per contrastare la minaccia nucleare. Dal InsideOver.

... e che invitano Xi a usare la propria influenza per convincere Putin a ritirare i suoi uomini dall'. Il comunicato è stato duramente contestato dalla, che attraverso il suo ministero ...... non può prevalere" 00:02 Putin si congratula con le truppe 00:00 Il ministero della Difesa di Mosca: "Presa Bakhmut" 00:00 Usa: "Lapotrebbe avere un ruolo nella pace in... Olaf Scholz al termine dei lavori, "è un messaggio a coloro che hanno attaccato l'. La Russia non può contare sul calo del sostegno a Kiev". I messaggi a Pechino Laè stata, come ...

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...I leader dei 7 Paesi hanno, per la prima volta da diversi anni, affrontato in modo unito e deciso tutti i temi in agenda e hanno preso delle posizioni chiare. Il punto di Chiara Oldani sulla… Leggi ...