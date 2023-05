Ubaldo Pantani | ecco chi è l’ex fidanzato di Virginia Raffaele

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 maggio 2023) Noto comico,è anche conosciuto per la sua relazione conqualche curiosità sull’attore e imitatore italiano., tutte le curiosità deldiNato a Cecina, in provincia di Livorno il 31 marzo 1971,si laurea in Scienze Politiche all’Università di Pisa; in seguito, lavora come attore nella compagnia di Giorgio Albertazzi e, successivamente, in televisione nel programma di Gianni Boncompagni: Macao (1997). La sua carriera si è poi snodata fra teatro e televisione.ha, infatti, partecipato a programmi come Convenscion e ...