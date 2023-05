Tutte le incognite del nuovo Patto di stabilità. Scrive Polillo

Leggi su formiche

(Di domenica 21 maggio 2023) Chissà se la scommessa della Commissione europea, sottesa alla riforma deldie crescita, avrà successo? Troppo presto per dirlo, anche se, questa volta, conviene scrutare nei fondi del caffè, per abbozzare, con largo anticipo, una possibile risposta. Le difficoltà maggiori sono relative al diverso orizzonte temporale preso in considerazione. Non più anno per anno, come è nel vecchiodestinato alla rottamazione, ma un ciclo pluriennale, che può durare quattro o sette anni a seconda delle circostanze. E dell’eventuale richiesta da parte dello Stato membro in affanno. In entrambi i casi il tempo è ritenuto sufficiente per riportare i parametri finanziari lungo la direttrice della sostenibilità. Che è poi quella prevista dal Trattato di Maastricht: indebitamento netto inferiore al 3 per cento del Pil e rapporto ...