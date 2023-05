Turismo | riconoscimento Unesco a via Francigena | Fidenza ci crede ‘lo otterremo’

(Di domenica 21 maggio 2023), 21 mag. (Adnkronos) – Un cammino che da Canterbury attraversa quattro Stati e arriva fino a Santa Maria di Leuca e da lì, via mare, si dirige in Terra Santa: è la via, giunta dal Medioevo fino a noi e prossima alla candidatura a patrimonio mondiale dell’Umanità. Ad avanzare la proposta, diventata ora transnazionale, è stata nel 2015 la città di, che si trova a metà esatta del percorso Canterbury-Leuca ed è sede dell’Associazione europea vie Francigene (Aevf). La città emiliana ospita anche ilFestival, di cui si chiude oggi la terza edizione. “Il percorso verso la candidaturadella via– ha detto il sindaco, Andrea Massari – sta andando avanti. Anche se i tempi possono sembrare ...

... rappresentante e protagonista di una delle stagioni più felici della storia dela Cingoli ." ha detto il sindaco Michele Vittori " abbiamo voluto tributare il meritatoa una ......dal sindaco Fabrizio Ciarapica " sarà un luogo d'incontro per i tanti appassionati delsu 4 ... Le targhe disono state consegnate a Paolucci Angelo, Panichelli Roberto, Cellini ...da parte dell'ente autodromo di Pergusa al pilota ennese Simone Patrinicola. Questa ... una targa per la vittoria nella scorsa stagione del titolo italiano sempre nel Grannella ...

Ultimo'ora: Turismo: riconoscimento Unesco a via Francigena ... La Svolta

Fidenza, 21 mag. (Adnkronos) – Un cammino che da Canterbury attraversa quattro Stati e arriva fino a Santa Maria di Leuca e da lì, via mare, si dirige in Terra Santa: è la via Francigena, giunta dal M ...“Nonostante le percentuali di crescita delle attività escursionistiche con un aumento considerevole di turisti ,che preferiscono questa ad altre forme di turismo ... Ars che propone Norme in materia ...