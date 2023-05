TS – “Se tornassi indietro | rifarei la stessa scelta”

(Di domenica 21 maggio 2023) 2023-05-21 01:36:35 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: MILANO – “Siamo tutti insieme in questa storia, sappiamo bene quello che stiamo passando. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, al di là delle nostre possibilità. Forse li abbiamo fatti arrabbiare dopo l’1-1, è una squadra allenata bene con velocità e tecnica. Dal vivo sono impressionanti”. Così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic commenta il netto 5-1 subito al Meazza contro il Milan. Per gli ospiti in gol l’eterno Fabio Quagliarella, quinto 40enne a segno in Serie A dopo Ibrahimovic, Costacurta, Piola e Vierchowod: “Fabio ha dimostrato in questi mesi una professionalità incredibile, ci siamo incrociati tante volte e dal suo essere attaccante devono imparare in tanti. Il suo comportamento è stato fantastico, sono felice che abbia segnato in un posto così bello e gli ho fatto i ...

Sul suo futuro : 'Seaccetterei di nuovo. Alla Stella Rossa vincevo spesso, qui ogni tanto. Io sono giovane come allenatore e non sono spaventato per il mio futuro. Posso accettare ...La strada è fatta di tanti sacrifici e credo siano stati ripagati, serifarei stesse cose. Il problema non è la libertà fisica o il fatto che da venti anni non sono mai andato al ...È stato eccessivo ma senel tempo lo rifarei ugualmente, perché ho tanto vissuto e imparato. Nel frattempo ho sempre avuto le idee chiare, comunismo e fascismo sono feccia'. Ma la ...

Sampdoria, Stankovic: 'Se tornassi indietro accetterei di nuovo ... Calciomercato.com

Stankovic e la scelta di andare alla Sampdoria DI certo è stata una stagione complicata che ha segnato calciatori e allenatore: "Ci penso spesso, ma tornassi indietro accetterei di nuovo: per un ...