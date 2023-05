TS – Accardi | fiducia Pjaca e modulo

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 maggio 2023) 2023-05-21 16:09:53 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Ultime tre partite per poter chiudere al meglio la stagione. L’Empoli, dopo la salvezza ottenuta con diverse giornate d’anticipo, sta preparando la sfida contro la Juventus in un Castellani che sarà tutto esaurito. Gli azzurri dovranno fare a meno di Baldanzi convocato, assieme a Guarino e Degli Innocenti, dall’Italia U20 per il Mondiale. Alla vigilia della gara contro i bianconeri ha parlato in conferenza stampa Paolo Zanetti. Empoli-Juventus, conferenza Zanetti Paolo Zanetti ha analizzato la prossima sfida contro la Juventus: “Giocheremo contro una squadra impressionante che avrà spinta e motivazioni per venire a fare punti qui. Dobbiamo recuperare la mentalità, perché inconsciamente c’è stata un po’ di rilassatezza. Vogliamo dimostrare la nostra maturità“. Sul: ...