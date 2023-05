(Di domenica 21 maggio 2023) Inizia con un ossimoro questa minima analisi, che, comunque, ha il sapore del grido d’allarme su quantoci stiasempre più. Ma cosa diavolo sarà questo? Semplice: il politically correct. Chi ha la sfortuna di leggermi da anni ben saprà della mia personale battaglia contro il politicamente corretto e tutto ciò che ne deriva. Modelli pre-compilati Siamo giunti al punto del ragionamento mediato, dell’autocensura, del timore di esprimere liberamente la nostra opinione, travolti dalla fiumana di esternazioni fatte con lo stesso logoro stampino; senza quasi avvedercene, proprio mentre s’inneggia a quanto sia bello vivere in un Paese dove chiunque possa dire ciò che vuole, lo facciamo seguendo uno schema rigidissimo che ci è stato imposto. Per essere più preciso, temo che stia trionfando una ...

Troppo “POCO” ci sta sommergendo: una comunicazione pre-compilata Nicola Porro

