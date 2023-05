Trento | madre giù da un ponte alto 90 metri con il figlio di 4 anni

(Di domenica 21 maggio 2023) I corpi sono stati recuperati nel torrente Noce Tragedia in Val di Sole in Trentino: una mamma di 41, con ildi 4, si è lanciata daldi Mostizzolo, a circa 90di altezza dalle acque sottostanti. I corpi senza vita, a quanto si apprende, sono stati recuperati nel torrente Noce che scorre sotto il. Indagano i carabinieri della compagnia di Cles. L’allarme è scattato questa notte, all’incirca era l’una, dopo che un automobilista aveva notato un’auto con le luci di posizione accese nei pressi del. Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco di, soccorso alpino, personale sanitario e l’elisoccorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

