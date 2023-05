Trentino | trovati i corpi di una donna e del figlio di 4 anni nel torrente Noce

(Di domenica 21 maggio 2023) Idi mamma edi circa 4sono stati recuperati nel, a Mostizzolo di Cles, in. A dare l’allarme, attorno all’una, alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato un’auto abbandonata sul ponte di Mostizzolo. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, personale sanitario e carabinieri della compagnia di Cles che stanno indagando sulle cause della tragedia. Tra le ipotesi un gesto estremo. *Foto di Gabri80 di Wikipedia in italiano, CC BY 3.0 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I corpi di una donna e del figlio di 4 anni sono stati trovati sotto un ponte in Trentino AGI - Agenzia Italia

Trento, i cadaveri di una donna e del figlio di 4 anni sono stati trovati sul greto del torrente Noce ai piedi del ponte di Mostizzolo in val di Sole. la madre aveva 41 anni. Indagano i ...