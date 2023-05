Tremezzina sotto choc | Mauro Giudici tenta di ammazzare la compagna con un’ascia

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 21 maggio 2023) Lenno, frazione del Comune di(Como) èper quanto avvenuto nel corso di una lite familiare., 47 anni, ha aggredito laconal termine di un brutale litigio. La donna di 49 anni è riuscita a mettersi in salvo fuggendo e chiedendo aiuto. I Carabinieri hanno trovato l’arma e hanno portatoin caserma dove è stato arrestato con l’accusa dito omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La lite è avvenuta a notte fonda. La donna, fuggita in strada, presentava ferite e contusioni. Ricoverata all’ospedale Sant’Anna di Como, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i due hanno litigato e lui l’ha colpita forse con ...