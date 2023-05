Tragedia a El Salvador | calca di tifosi allo stadio Cuscatlan | 12 morti e 500 feriti

(Di domenica 21 maggio 2023) Dodici persone sono rimaste uccise in unadidi San(la cui capienza è di 35mila spettatori) per assistere a una partita del torneo di calcio locale tra ...

SAN(El) -allo stadio Cuscatlan di Sanin occasione della partita tra la squadra locale dell' Alianza e il CD FAS . Dodici persone sono morte nella calca in seguito al tentativo di ...Il presidente di ElNayib Bukele ha dichiarato che è in corso un'indagine per determinare i responsabili. 'Il PNC e la Procura della Repubblica condurranno un'indagine approfondita sugli ...È salito a 12 morti il bilancio dellaavvenuta allo stadio Cuscatlan, a San, capitale del: la cifra è stata confermata dall'ufficio stampa del governo. Gli incidenti si sono verificati quando i tifosi hanno ...

Tragedia a El Salvador, calca per entrare allo stadio: 12 morti Goal.com

Gli incidenti durante la partita tra Alianza e Futbolistas Asociados Santanecos. Il presidente Nayib Bukele: “Faremo un’indagine approfondita” ...Tragedia allo stadio Cuscatlan di San Salvador: 12 persone sono morte nella calca in seguito al tentativo di alcuni tifosi di entrare ...