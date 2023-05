Traffico Roma del 21-05-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione rallentamenti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra via Laurentina è l’uscita per laNapoli un incidente segnalato invece in via Laurentina siamo notizie di Roberto Ardigò si sta situazione in via Casilina in prossimità di via Giuseppe berneri rallentamenti per incidente ex viadotto della Magliana all’altezza dell’uscita per la via Magliana in direzione Laurentina e stasera al Circo Massimo ci sarà il concerto più attesotorna infatti la potenza del rock di Bruce Springsteen con un pubblico di 60 mila farne che arriveranno da ogni dove chiusa e via dei circhi del Circo Massimo e le più recenti prolungato servizio della metropolitana fino alle ore 1:30 del mattino dalle 23 però è chiusa invece la stazione Circo Massimo della linea metro B in alternativa ...