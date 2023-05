Traffico Roma del 21-05-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) Luceverdedi nuovo Bentrovati da realizzazione una domenica con cielo molto nuvoloso e piogge sparse non mento nel pomeriggio per quanto riguarda ilcircolazione scorrevole sul grande raccordo anulare In entrambe le direzioni attenzione invece in viale delle Terme di Caracalla è segnalato incidente in prossimità di via Antoniana simulazione di incidente anche in via dei Gracchi siamo all’altezza di piazza della Libertà e stasera al Circo Massimo dopo 7 anni torna a Bruce Springsteen con un pubblico di 60 mila fan che arriveranno da ogni dove pronti a sfidare anche la pioggia già chiusa in via dei Cerchi via del Circo Massimo le vie adiacenti a partire dalle 18 sarà chiusa di San Gregorio prolungato il servizio delle metropolitane e fino a 1:30 del mattino è dalle 23 verrà chiusa la stazione di Circo Massimo della linea metro B il latte ...