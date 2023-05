Traffico Roma del 21-05-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione circolazione scorrevole sul grande raccordo anulare tela dal Tuscolana via Appia in carreggiata interna rallentamenti su via Collatina l’altezza di via Celestino Rosa nelle due direzioni stasera al Circo Massimo salirà sul palco Bruce Springsteen con un pubblico di 60 mila fan già chiuso e viene cerchi via del Circo Massimo Piazza La Malfa via della Greca via dell’Ara massima di Ercole la corsia preferenziale del Lungotevere Aventino in direzione di via della Greca a partire dalle 18 sarà anche chiusa via di San Gregorio prolungato il servizio delle metropolitane deviata e 20 linee bus sa che oggi per lavori di manutenzione straordinaria del nodo dialcuni treni regionali subiscono variazioni limitazioni e cancellazioni e sostituzioni con bus per i dettagli di questa di altre notizie potete ...