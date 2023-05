Traffico Roma del 21-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) Luceverdetrovati all’ascolto nessuna novità rispetto al precedente collegamento rallentamenti a tratti sul grande raccordo anulare tra la Tuscolana è la via Appia in carreggiata interna Silvia su carreggiata ridotto sulla Cristoforo Colombo per lavori di potatura tra Viale America viale dell’Umanesimo iniezione di quest’ultimo rallentamenti su via Collatina all’altezza di via Celestino Rosatelli nelle due direzioni di percorrenza qui è avvenuto un incidente fino alle 19 su via Cola di Rienzo manifestazione con divieto di transito tra via Terenzio e Piazza Cola di Rienzo deviata la linea 81 e stasera al Circo Massimo salirà sul palco Bruce Springsteen con un pubblico di 60 mila fan già chiuso e via dei Cerchi e del Circo Massimo Piazza La Malfa via della Greca via dell’Ara massima di Ercole e la corsia preferenziale del Lungotevere Aventino a partire dalle 18 ...