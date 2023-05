Traffico Roma del 21-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) Luceverdetrovati dalla redazione regolare la circolazione sul grande raccordo anulare soltanto Urbano della A24L’Aquila Dimmi la tua un incidente all’Euro in via Cesare Pavese con possibili rallentamenti corrispondenza di via Corrado Govoni si viaggia su carreggiata a ridotta sulla Cristoforo Colombo per lavori di potatura tra Viale America e viale dell’Umanesimo possibili rallentamenti oggi in piazza San Pietro per l’Angelus e la lezione Apostolica di Papa Francesco delle 12 per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbera termine tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità