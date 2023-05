Traffico Roma del 21-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) Luceverdein ascolto regolare la circolazione è lungo il Grande Raccordo Anulare e sul tratto Urbano della A24L’Aquila segnalato un incidente in città in piazzale dei Partigiani viaggia su carreggiata ridotta sulla Cristoforo Colombo per lavori di potatura tra Viale America in viale dell’Umanesimo in direzione di quest’ultima possibili rallentamenti oggi in piazza San Pietro per l’angelo se la vedi azione Apostolica di Papa Francesco delle ore 12 prudenza per una maratona di 10 km con chiusure fino alle 12 in largo Codogno a Palmarola il suoneria circostanti fino al 19 invece su via Cola di Rienzo manifestazione con divieto di transito tra via Terenzio e Piazza Cola di Rienzo Sara deviata la linea 81 per i dettagli di questa di notizie potete consultare il sito.luceverde.it tamari Barbara termine tutto Grazie per ...